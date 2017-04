Saque a supermercado na Venezuela resulta em 60 detidos

Duas centenas de funcionários da Guarda Nacional Bolivariana (polícia militar) conseguiram controlar os saqueadores, tendo detido 60 pessoas que foram transportadas para Caracas.



Não foi ainda possível identificar os proprietários da rede de supermercados Fresco Market, que conta com três sucursais no estado de Miranda.



O saque ocorreu pelas 23h00 horas de sexta-feira (04h30 horas de hoje em Lisboa).Duas centenas de funcionários da Guarda Nacional Bolivariana (polícia militar) conseguiram controlar os saqueadores, tendo detido 60 pessoas que foram transportadas para Caracas.Não foi ainda possível identificar os proprietários da rede de supermercados Fresco Market, que conta com três sucursais no estado de Miranda.

O que achou desta notícia?







66.7% Muito insatisfeito

66.7%





33.3% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







66.7% Muito insatisfeito

66.7%





33.3% Muito satisfeito pub

Uma sucursal da rede de supermercados Fresco Market, na Venezuela, foi saqueada por dezenas de pessoas, na noite de sexta-feira, levando as autoridades a realizarem 60 detenções.O saque ocorreu em El Corralito, Los Teques, uma localidade do estado venezuelano de Miranda, situada 20 quilómetros a sul da capital do país, onde residem vários milhares de portugueses.Os saqueadores usaram várias ferramentas para rebentar as portas e entrar no estabelecimento comercial, de onde começaram por extrair produtos básicos, incluindo pacotes de massa.