Saúde de Eduardo dos Santos volta a agravar-se

Presidente angolano regressou a Barcelona para exames médicos.

Por Marco Fonseca Pereira | 14:29

A saúde do presidente angolano, José Eduardo dos Santos, está a deteriorar-se. Segundo o jornal Expresso, Eduardo dos Santos regressou esta semana a Luanda depois de se submeter pela segunda vez a exames médicos em Barcelona e o seu estado de saúde está a ser gerido como "segredo de Estado".

O chefe de Estado angolano deverá regressar a Espanha brevemente para um tratamento na clínica que tem acompanhado o seu estado de saúde nos últimos anos.

Depois de chegar a Luanda, o presidente aprovou no parlamento um decreto-lei que lhe dá o poder de nomear as chefias da polícia e dos serviços de inteligência angolana, uma decisão que tem sido vista como uma forma de José Eduardo dos Santos assegurar o controlo da segurança do país a um mês das eleições, marcadas para 23 de agosto.

Prestes a abandonar o palácio presidencial, o presidente deverá mudar-se para o Bairro Miramar e passar a gestão do governo para o vice-presidente, Manuel Vicente.