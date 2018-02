Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Schulz renuncia ao lugar de ministro na coligação com Merkel

Líder dos social-democrata alemães não irá assumir a pasta dos Negócios Estrangeiros.

14:01

Martin Schulz anunciou no inicio da tarde desta sexta-feira que renuncia ao lugar de ministro na coligação com Merkel.



"Venho anunciar a minha renúncia a qualquer participação no elenco do governo federal, esperando sinceramente que isso não possa colocar um ponto final nas discussões dentro do SPD", afirmou o ainda líder social-democrata.



Schulz não assumirá a pasta dos Negócios Estrangeiros nem qualquer outro ministério de forma a acalmar o partido e ganhar o apoio dos seus membros.