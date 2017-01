Schulz vai defrontar Merkel nas próximas eleições

É oficial: o antigo presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, vai mesmo ser o candidato social-democrata às próximas eleições na Alemanha.



A informação está a ser veiculada pelos principais meios de comunicação alemães, que garantem que Schulz vai defrontar Angela Merkel na esperança de se tornar no próximo chanceler.



Esta terça-feira, a surpresa aconteceu quando Sigmar Gabriel, principal nome apontado para as eleições, deixou o cargo de líder do partido social-democrata da Alemanha, abrindo caminho para Schulz, que acabou por ser confirmado como candidato horas depois.

O Presidente da Alemanha, Joachim Gauck, confirmou hoje que as próximas eleições gerais na Alemanha, nas quais a chanceler Angela Merkel se vai recandidatar ao cargo, vão realizar-se a 24 de setembro.A data, proposta pelo ministro do Interior, Thomas de Maizière, em consenso com os 16 estados federados, tinha sido aprovada em Conselho de Ministros, no passado dia 18.O artigo 39.º da Constituição alemã estabelece que as eleições devem realizar-se no prazo mínimo de 46 meses e máximo de 48, depois do início da legislatura e em domingo ou feriado nacional.Deste modo, as datas possíveis abarcavam o período entre 23 de agosto e 22 de outubro próximos.Como regra geral, as datas das eleições não deve coincidir com o início ou o fim das férias escolares porque podia afetar a participação dos eleitores.Assim, as únicas datas prováveis eram 17 e 24 de setembro, já que a 10 de setembro terminam as férias de verão na Baviera e 01 de outubro começam as de outono em vários outros estados federados.Só Berlim manifestou dúvidas relativamente à data aprovada, dia em que se realiza a maratona da capital alemã. O trajeto, que passa junto à chancelaria federal, obriga a cortar o trânsito no centro da cidade.