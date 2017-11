Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Secreta norte-americana continua a afirmar intervenção russa nas eleições

Vladimir Putin negou "com muita força e veemência" qualquer interferência.

Por Lusa | 00:28

O diretor da secreta norte-americana reiterou no sábado a convicção da CIA de que a Rússia interferiu na eleição eleitoral de 2016, horas depois de o Presidente, Donald Trump, afirmar que acredita nos russos, que negam qualquer intervenção.



"O diretor [Mike Pompeo] apoia e sempre apoiou o relatório da comunidade da agência de janeiro de 2017" que analisou as "atividades e intenções" russas nas mais recentes presidenciais norte-americanas, lê-se num comunicado divulgado este domingo.



Pompeo afirma que a avaliação feita pela secreta não mudou em relação à ingerência russa, contrastando com Donald Trump, que acreditou nas garantias do Presidente russo, Vladimir Putin, que negou "com muita força e veemência" qualquer interferência.



No relatório afirma-se que Moscovo tentou influenciar as eleições presidenciais de 2016 a favor de Trump, o candidato republicano, contra a democrata Hillary Clinton, pirateando milhares de mensagens de correio eletrónico dos servidores eletrónicos do Comité Nacional Democrata.