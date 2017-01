Secretário da Defesa dos EUA tranquiliza aliados europeus sobre a NATO

O general na reforma enfatizou por sua vez a importância da aliança transatlântica no contacto com o seu homólogo francês Jean-Yves Le Drian, com quem abordou a "cooperação de longa data em matéria de segurança entre os [dois] aliados, mais forte que nunca e quando os dois países estão envolvidos lado a lado na luta contra o terrorismo".



Na sua chamada telefónica com o ministro israelita Avigdor Lieberman, Mattis insistiu sobre o "inquebrantável envolvimento [de Washington] na segurança de Israel".



A Alemanha e a França, membros fundadores da União Europeia, exprimiram a sua inquietação após as declarações de Donald Trump sobre a NATO, que definiu como "obsoleta", e o seu elogio do Presidente russo Vladimir Putin, que Paris e Berlim acusam de pretender dividir os países ocidentais.



Trump deverá contactar por telefone, no sábado, os dirigentes francês, alemão e russo, anunciou a Casa Branca.



Donald Trump foi empossado na passada sexta-feira, entre acusações dos serviços de informações norte-americanos sobre uma interferência da Rússia na eleição presidencial norte-americana.



O secretário da Defesa norte-americano, James Mattis, assegurou esta sexta-feira aos seus homólogos europeus o compromisso de Washington com a NATO, e quando o Presidente Donald Trump planeia contactar com os líderes da França, Alemanha e Rússia.James Mattis manteve uma conversa telefónica com os ministros da Defesa francês, alemão e israelita, referiu o porta-voz do Pentágono Jeff Davis em comunicado hoje divulgado.À ministra alemã, Ursula von der Leyen, assegurou "o envolvimento duradouro dos Estados Unidos na aliança da NATO". Agradeceu ainda a "gestão pela Alemanha das atividades da NATO no seu flanco leste e no Afeganistão, e reconheceu o papel da Alemanha na luta contra o terrorismo, designadamente na coligação anti-Estado Islâmico", acrescentou Davis.