Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Secretário de Estado demite-se por chegar 2 minutos atrasado ao parlamento

Michael Bates falhou inicio de uma sessão de perguntas e respostas.

11:55

Michael Bates, secretário de Estado do governo espanhol, pediu a demissão por ter chegado dois minutos atrasado ao parlamento.



O membro do governo devia ter chegado às 15h00 mas atrasou-se dois minutos, falhando a primeira pergunta de uma sessão de perguntas e respostas.



Michael Bates disse sentir-se "envergonhado" por não ter chegado a horas e informou que ia pedir a demissão. Saiu da sala enquanto se faziam ouvir gritos de "não" na Câmara dos Lordes.



"Quero pedir as mais sinceras desculpas à baronesa Lister pela minha descortesia ao não estar no meu lugar para responder à pergunta dela sobre um assunto muito importante no início da sessão", disse Bates. "Sempre acreditei que nos devemos reger pelos mais altos padrões de cortesia e respeito quando respondemos em nome do governo às questões legítimas da legislatura. Estou envergonhado por não ter estado no meu lugar e portanto vou entregar a minha demissão à primeira-ministra com efeitos imediatos. Lamento", disse o secretário de Estado do Departamento para o Desenvolvimento Internacional.



Segundo o The Guardian a demissão não foi aceite e Ruth Lister já enviou uma nota a Bates pedindo que reconsiderasse.