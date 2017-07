Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Secretário de Estado dos EUA garante que não se quer demitir

Rex Tillerson confessou, a 13 de julho, estar "fatigado".

O chefe da diplomacia norte-americana não tem a intenção de se demitir, garantiu na terça-feira a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, depois de a comunicação social o ter noticiado devido a divergências com a Casa Branca.



Desde que assumiu o comando da diplomacia dos EUA, Rex Tillerson, antigo patrão da petrolífera ExxonMobil, é criticado pela sua relativa discrição e pelos seus projetos de redução em 30% do orçamento do Departamento de Estado, que emprega mais de 70 mil pessoas em Washington e em 250 postos no estrangeiro.



Durante o seu encontro com os jornalistas, ocasiões que foram reduzidas de diárias para duas por semana, Nauert foi interrogada sobre informações, divulgadas na segunda-feira pela estação televisiva CNN, que citavam confidências de Tillerson indicando que sairia do cargo até ao final do ano.



"É falso. Falámos ao secretário de Estado. O secretário de Estado foi claro: tem a intenção de permanecer no Departamento de Estado. Há muito trabalho a fazer", respondeu Nauert.



Tillerson, quando regressou de uma viagem prolongada ao estrangeiro, em 13 de julho, confessou-se "fatigado".



Este engenheiro texano, com 65 anos, que fez toda a carreira na Exxon, reconheceu, com alguma franqueza, que quando dirigia a petrolífera "a sua vida era mais fácil", uma vez que era "o último decisor".



Agora, comparou, enquanto chefe da diplomacia tem de conviver com "um processo de decisão fragmentado", no seio de um "governo americano (...) que não é uma organização muito disciplinada".



Segundo a CNN, citando fontes anónimas, Tillerson estaria cada vez mais "frustrado" com as ingerências da Casa Branca nos processos de nomeação dos seus colaboradores.



Numerosos postos de embaixadores, diretores regionais e secretários de Estado adjuntos ainda estão por preencher, com vários diplomatas e analistas preocupados com a marginalização do venerável Departamento de Estado, fundado em 1789.