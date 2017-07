Secretário de Estado norte-americano discute Síria e Qatar com homólogo turco

Rex Tillerson encontrou-se com Mevlut Cavusoglu na Ucrânia.

Por Lusa | 09.07.17

O secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, encontrou-se este domingo com o seu homólogo turco, Mevlut Cavusoglu, com quem discutiu questões relacionadas com a Síria e o Qatar, anunciou a agência pró-governamental Anadolu.Tillerson, que também esteve este domingo na Ucrânia, vai encontrar-se esta noite com o Presidente turco, Recep Erdogan, disseram fontes oficiais dos dois países. As relações entre os Estados Unidos e a Turquia são tensas desde uma tentativa de golpe de Estado neste país, em julho do ano passado, cuja autoria Ancara atribuiu ao clérigo Fethullah Gulen, exilado nos Estados Unidos.Ancara esperava uma mudança da política norte-americana com a chegada à Presidência de Donald Trump mas tal não aconteceu e Washington decidiu mesmo, em maio passado, armar as milícias curdas na Síria (YPG), para as ajudar na luta contra o grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI).A Turquia considera essas milícias uma extensão do Partido dos Trabalhadores do Curdistão, classificado de "organização terrorista" por Ancara e pelos seus aliados ocidentais.Em agosto passado a Turquia lançou uma operação terrestre no norte da Síria para expulsar o EI mas também para evitar a junção de zonas controladas pelos curdos na sua fronteira. Ancara ameaçou várias vezes, nas últimas semanas, fazer uma nova operação na Síria contra as milícias YPG.No âmbito da visita à Turquia o secretário de Estado norte-americano recebeu este domingo o Prémio Dewhurst, o máximo galardão que outorga a cada três anos o Conselho Mundial do Petróleo, que este domingo começou em Istambul o XXII Congresso Mundial.Rex Tillerson salientou na altura a importância do primado da lei para o êxito da indústria do petróleo.O chefe da diplomacia norte-americana, que deixou no ano passado a direção máxima do gigante do petróleo e do gás ExxonMobil, empresa para a qual trabalhava desde a década de 1970, dedicou o prémio "a todos os homens e mulheres" daquele consórcio.Tillerson aproveitou a ocasião para homenagear as vítimas do falhado golpe de Estado do ano passado e os "homens e mulheres que defenderam a democracia".