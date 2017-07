Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Secretário-geral da NATO diz que diálogo com Rússia é "difícil mas essencial"

Jens Stoltenberg diz que é particularmente importante manter os canais de comunicação abertos, apesar das diferenças entre as partes.

Por Lusa | 13.07.17

O secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, afirmou esta quinta-feira em Bruxelas que o diálogo com a Rússia é "difícil, mas também essencial, em tempos de uma escada de tensões" a nível global.



Numa conferência de imprensa no quartel-general da organização, em Bruxelas, após um conselho NATO-Rússia, Stoltenberg admitiu que o diálogo com Moscovo "pode ser difícil, mas é também essencial" em períodos particularmente complexos, "como agora", pelo que "é particularmente importante manter os canais de comunicação abertos", apesar das diferenças entre as partes, como na questão da Ucrânia e anexação da Crimeia, que voltou esta quinta-feira a ser abordada.



O secretário-geral da Aliança Atlântica revelou que também foi discutida na reunião desta quinta-feira a redução de riscos nos exercícios militares, no quadro da qual pediu a Moscovo "transparência" nos exercícios que a Rússia iniciou em setembro do ano passado junto às fronteiras com os países bálticos.



A esse propósito, comentou que a NATO não vê nenhuma "ameaça iminente" aos países aliados e reconheceu que "todos os países têm o direito de organizar exercícios", mas dentro das regras, pelo que a Aliança continuará a vigiar "de perto" as manobras.