Secretário-Geral da ONU preocupado com possível escalada militar na Síria

"Espero mesmo que a situação acalme, porque este género de acontecimentos pode ser muito perigoso numa situação de conflito onde existem tantos atores", acrescentou o responsável máximo das Nações Unidas, frisando a "situação tão complexa no terreno".



Uma nova ronda de negociações de paz sobre a Síria, patrocinadas pela ONU, realizar-se-á a partir de 10 de julho em Genebra.



António Guterres assegurou, contudo, que não quer criar "falsas expectativas quanto aos resultados" dessas negociações, até agora infrutíferas.



O secretário-geral da ONU, António Guterres, expressou esta terça-feira preocupação com episódios recentes de um avião e um drone abatidos na Síria, advertindo que poderão causar uma escalada militar entre Washington e Damasco, num país já devastado pela guerra.Um avião norte-americano da coligação anti-'jihadista' abateu na noite de segunda para terça-feira um drone armado -- de fabrico iraniano -- das forças pró-Damasco no sul da Síria, no mais recente ato, até agora, de aumento da tensão entre os dois lados.Já no domingo, Washington tinha abatido um avião do regime do Presidente Bashar al-Assad no leste do país, destruído por seis anos de guerra civil que já fizeram mais de 320.000 mortos.