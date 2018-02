Seduzem inglesa no Tinder e atacam-na com ácido

Portugueses acusados de tentativa de homicídio no Algarve aguardam julgamento.

17:57

Dois portugueses, Cláudio Gouveia e Edmundo Fonseca, acusados da tentativa de homicídio de Elli Chessell, estão agora a aguardar julgamento pelo crime cometido em maio do ano passado. Os dois criaram um perfil falso na aplicação Tinder e seduziram a namorada de Cláudio, a inglesa Ellie, para um encontro. A mulher acabou atacada com ácido.



A polícia portuguesa identificou os cúmplices, prendeu Cláudio Gouveia e aguarda a extradição de Edmundo Fonseca, que se encontra atualmente a cumprir pena no Uganda por posse de heroína. O julgamento terá início quando ambos estiverem em solo português.



Segundo as autoridades britânicas e portuguesas, Cláudio contratou Edmundo e juntos criaram o perfil falso. Os homens viajaram da Madeira para o Algarve para cometer o crime.

Ellie, natural do Reino Unido, marcou um encontro com "Diogo" (o perfil falso criado pelos cúmplices) na aplicação Tinder. Ao chegar ao local, foi agredida por um homem contratado pelo ex-companheiro.

O caso ocorreu dois meses após ter terminado a relação de dois anos com Cláudio. Antes da separação vivia com o português na Madeira. O namoro terminou após um episódio de violência doméstica. Cláudio não conseguiu ultrapassar a rutura e continuou a intimidar Ellie através de mensagens. Ameaças como "Vou arrancar a tua cabeça" ou "Vais morrer" eram enviadas diariamente. Antes do ataque, Gouveia enviou mensagens aos pais da britânica informando-os do plano de desfigurar a filha. De acordo com a acusação, a polícia tinha sido informada, pelo menos um mês antes, das constantes ameaças que a vítima enfrentava.

Após o ataque, o homem de 34 anos continuou as ameaças e apagou o perfil falso.

Ellie Chessell voltou para o Reino Unido e está a receber tratamentos e acompanhamento psicológico para stress pós- traumático. Afirma que a carreira como monitora de cruzeiros terá de ficar suspensa até que se sinta completamente recuperada.