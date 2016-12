Andrey Karlov foi atingido com vários tiros por um polícia de 22 anos , que estava de folga. Ainda foi levado para o hospital com vida, mas a sua morte foi anunciada pouco depois. Em Zurique, um grupo abriu fogo contra uma mesquita na cidade suíça. Pelo menos três pessoas ficaram feridas. Os autores do ataque estão a monte.





Já na madrugada desta terça-feira, a polícia alemã







Por volta das 18h00 da Alemanha (19h00 em Portugal) aconteceu um grave atentado em Berlim . Um camião invadiu o espaço onde decorria um mercado de Natal em Berlim e fez dezenas de mortos e feridos. O ataque traz à memória o horror que aconteceu em Nice, onde um condutor matou dezenas de pessoas com um camião.Já na madrugada desta terça-feira, a polícia alemã lançou um raide a um centro de refugiados em Berlim.

