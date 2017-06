Segurança interna da Europa passa pela relação entre liberdades e combate ao terrorismo

"O racismo e a xenofobia, baseadas em supostas razões de segurança, devem ser firmemente combatidos", defendeu o deputado português.Sublinhou que a garantia de segurança não pode justificar a criação de estados securitários ou de estados de exceção que depois se tornam permanentes."Uma Europa que quer manter-se fiel aos seus valores e princípios tem de saber conciliar a segurança com uma defesa exigente dos direitos e liberdades dos cidadãos, de todos, independentemente da sua origem e das suas convicções religiosas", defendeu António Filipe.Por seu lado, a eurodeputada socialista Ana Gomes alertou que se a União Europeia não investir em formas legais e seguras de encarar a questão migratória e dos refugiados, está a "contribuir para o tráfico de seres humanos", repetindo uma frase do atual secretário-geral das Nações Unidas, o ex-primeiro ministro português António Guterres, que disse que os traficantes é que estão de facto a gerir a migração."Ao financiar campos de detenção (...) não somos só cúmplices das torturas e das violações de direitos humanos, não estamos a tratar das causas e as causas estão em continuarmos a financiar regimes totalitários em vez de darmos ferramentas à sociedade civil, principalmente em África", denunciou.Ana Gomes aproveitou ainda para defender que se deve "seguir o rasto do dinheiro", obrigando todos os estados membros a cumprir com o compromisso de combater a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo.O eurodeputado social-democrata Carlos Coelho sublinhou que o presente e o futuro da segurança interna da União Europeia passam pelo Sistema de Informação de Schengen (SIS), já que este "respeita os direitos dos cidadãos e a livre circulação".Carlos Coelho anunciou que o SIS está a ser adaptado a novos desafios, passando a permitir "mais informação e melhor cooperação através de novos alertas", trazendo "novas ferramentas no combate ao terrorismo, com mais informação biométrica e obrigação de partilhar informação relacionada com terrorismo".