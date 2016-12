Segurança máxima na Passagem de Ano

O que achou desta notícia?







As principais cidades europeias vão estar em alerta máximo esta noite contra possíveis ataques terroristas durante os festejos da Passagem de Ano. Milhares de polícias e militares foram mobilizados para vigiar os festejos e foram instaladas barreiras de cimento para impedir a repetição de ataques como os de Berlim ou Nice.Em Londres, várias ruas foram fechadas ao trânsito e mais de 3 mil polícias vão vigiar as celebrações na zona junto ao Tamisa, onde se esperam milhares de pessoas.De igual modo, em Berlim, a zona da Porta de Brandemburgo foi fechada para os tradicionais festejos e foram instaladas barreiras de cimento para evitar ataques com camiões, enquanto em Colónia centenas de agentes foram mobilizados para evitar a repetição dos ataques sexuais que mancharam os festejos do ano passado. Madrid, Bruxelas e outras capitais europeias também reforçaram a vigilância.