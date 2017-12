Seis corpos deixados pendurados na zona turística do México

Cadáveres estavam nos acessos a aeroportos, em zona muito procurada por estrangeiros.

21.12.17

Seis corpos foram descobertos esta quarta-feira pendurados em viadutos de uma das zonas mais turísticas do México. Os condutores que circulavam em estadas da Baja California Sur depararam-se com o macabro espetáculo de seis cadáveres pendurados em três viadutos diferentes, nos municípios de La Paz e Los Cabos.Este tipo de violência é habitual em estados mais conotados com o narcotráfico, mas desta vez os corpos foram deixados numa das zonas mais turísticas do México, visitada por milhares de americanos e canadianos.Os corpos foram descobertos de madrugada, nas vias de acesso a dois dos aeroporto mais movimentados da região, os de La Paz e de Los Cabos e também na estrada que liga Cabo San Lucas a San José del Cabo.Testemunhas dizem que foram deixadas faixas com avisos inscritos, uma prático comum dos grupos de narcotraficantes, mas as mesmas foram prontamente retiradas pelas autoridades e não foi divulgado o conteúdo das mensagens.





A Procuradora Geral de Justiça do Estado de Baja California Sur publicou uma mensagem na conta de Twitter a dizer que as autoridades estão a investigar o caso.





Sobre los hechos delictivos suscitados hoy en los municipios de La Paz y Los Cabos, deseo expresar a la sociedad sudcaliforniana que estamos trabajando en la investigación de los mismos. El trabajo se está realizando estrechamente entre las instituciones de Seguridad y Justicia. — Daniel de la Rosa (@DanieldelaRosaA) 20 de dezembro de 2017