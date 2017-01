Seis crianças morrem em incêndio nos EUA

Seis crianças estão desaparecidas, mas os bombeiros presumem que já estejam mortas. As idades das crianças desaparecidas e hospitalizadas variam entre 8 meses e 11 anos.O terceiro andar da casa desabou no segundo andar, o que está a dificultar as operações de busca.As autoridades não identificaram a mulher, mas o representante de Maryland, Elijah Cummings, disse que o incêndio envolvia uma das suas funcionárias, Katie Malone, "e sua jovem família".As autoridades acreditam que a mulher resgatada seja a mãe de todas as nove crianças.