Seis detidos por suspeita de homicídio de apresentadora angolana

Corpo de Beatriz Fernandes foi encontrado perto de Luanda.

19:52

Seis homens já foram detidos por suspeita de estarem envolvidos no homicídio de Beatriz Fernandes, a apresentadora da TPA - Televisão Pública de Angola - que foi raptada e morta e cujo corpo foi encontrado na passada quinta-feira a cerca de 30 quilómetros de Luanda.



De acordo com os media locais, nenhum dos detidos é angolano. Foram encaminhados para a prisão de Viana, nos arredores da capital do país.



As autoridades estão a investigar ainda quais as motivações do crime mas começam a surgir rumores que se terá tratado de um homícídio passional.



A mulher e os dois filhos tinham desaparecido na noite anterior ao corpo ter sido encontrado. De acordo com um familiar da apresentadora, Beatriz Fernandes terá sido raptada à chegada a uma unidade hospitalar de Luanda.



As duas crianças foram entregues, em pânico, numa esquadra da capital.