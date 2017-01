Seis mortos e 13 feridos em choque em cadeia na Alemanha

Seis pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas na sequência de um choque em cadeia na autoestrada A7, no sul da Alemanha, que aconteceu pouco depois da meia-noite, segundo a polícia.

O acidente, em que estiveram envolvidos oito carros e três camiões, ocorreu cerca da meia-noite perto da cidade bávara de Bad Grönenbach, segundo as primeiras informações policiais.

Na altura do acidente, havia um intenso nevoeiro na zona, segundo meios de comunicação social locais.



Cinco das seis vítimas mortais viajavam no mesmo carro, que ficou praticamente destruído.



O trânsito esteve completamente cortado naquele troço da autoestrada enquanto decorriam as operações de socorro às vítimas e a limpeza da estrada.









O Ministério Público de Memmingen, capital do distrito, abriu uma investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente.

O que achou desta notícia?







87.5% Muito insatisfeito

87.5%





12.5% Muito satisfeito