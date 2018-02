Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seis mortos em colisão brutal entre autocarro e semirreboque no Brasil

Acidente na estrada BR-020, perto de Formosa fez ainda pelo menos 11 feridos.

13:58

Pelos menos seis pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas após uma colisão entre um autocarro e um semirreboque na estrada BR-020, perto de Formosa, Distrito Federal, no Brasil.



Tudo aconteceu pelas 6h30 (hora local) desta sexta-feira. Os dois veículos colidiram frontalmente e o autocarro ficou destruído. O semirreboque capotou numa vala.



Foi mobilizada uma grande operação de socorro no local, com quatro helicópteros, sete ambulâncias e dezenas de bombeiros.



O autocarro, da empresa Expresso Guanabara, informou que o veículo tinha saído de Cajazeiras e ia para Goiânia. Não foi para já divulgado o número de passageiros que seguiam no autocarro.



A estrada está cortada nos dois sentidos.