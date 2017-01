Cinco pessoas desaparecidas em naufrágio na Malásia

23 turistas chineses e dois membros da tripulação que viajavam no catamarã que desapareceu na costa de Bornéu, na Malásia, foram encontrados pelas equipas de socorro, anunciou o governo do país este domingo. Segundo a CNN, três dos resgatados acabaram por morrer.



As buscas prosseguem à procura de mais seis pessoas, cinco deles turistas chineses e um tripulante.

Segundo o capitação da embarcação, o barco foi atingido pela força das ondas e acabou por afundar.

O alerta do desaparecimento do barco foi dado no sábado à noite pelo proprietário do barco.

