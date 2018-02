Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seis pessoas mortas em esquadra da polícia na África do Sul

Atacantes roubaram grandes quantidades de armamento e um veículo policial.

09:44

Seis pessoas foram mortas numa esquadra de polícia numa cidade na África do Sul, esta quarta-feira.



Os atiradores entraram a matar e conseguiram roubar grandes quantidades de armas e um veículo policial.



Cinco das vítimas eram agentes da polícia e a sexta vítima era um soldado que estava de folga.



O incidente aconteceu em Nqcobo, a cerca de 800 quilómetros de Joanesburgo, adianta a agência Reuters.



O governo sul-africano já condenou o ataque, que considerou uma tragédia nacional.



"A morte dos nossos polícias rouba-nos de agentes dedicados, cujo único pecado era servir e proteger o nosso povo", disse um dos ministros do governo da África do Sul, Fikile Mbalula.