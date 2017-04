Seis presos mortos em rixa em prisão no Brasil

Seis presos da Unidade Prisional do Puraquequara, em Manaus, capital do estado brasileiro do Amazonas, foram mortos por outros reclusos numa confusão que começou na madrugada de quinta para sexta e só terminou sexta-feira à noite. Neste sábado, mulheres, mães e outros familiares de presos concentravam-se junto à cadeia, esperando notícias sobre os seus parentes, pois temia-se que houvesse outros mortos ou que o tumulto recomeçasse.

Os presos foram encontrados mortos dentro das próprias celas, que estavam trancadas, dois numa delas e os outros quatro em quatro celas diferentes, e os companheiros que diviviam esses espaços com eles são os únicos suspeitos. Dois dos presos mortos foram estrangulados, e os outros foram assassinados com peças de ventilador portátil e até com uma capa plástica de DVD partida e afiada, usada como objecto altamente cortante, com o qual uma das vítimas chegou a ser decapitada.

De acordo com a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, não houve motim nem tentativa de fuga. As mortes foram um acerto de contas interno entre grupos rivais de uma mesma facção criminosa, adiantaram as autoridades.

Em outra prisão de Manaus, o Complexo Prisional Anísio Jobim, no primeiro dia do ano foram executados 56 presos, assassinados também por outros reclusos. Mas dessa feita tratou-se de uma guerra entre criminosos de facções rivais pelo controlo da cadeia e do tráfico de droga dentro e fora dos muros da prisão

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito



100%

100%

Muito satisfeito