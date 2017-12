Selfie de Miss Iraque com Miss Israel acaba em ameaças de morte

Sarah Idan diz que vai manter a fotografia nas redes e que não tem medo.

20.12.17

Uma selfie da Miss do Iraque, Sarah Idan, com a Miss de Israel, Adar Gandlsman, fez com que a modelo iraquiana recebesse ameaças de morte. As duas concorrentes a Miss Universo partilham a fotografia com um apelo à paz, mas o resultaram foram ameaças de morte, mensagens de ódio obrigando a família da iraquiana a sair do país.

Durante o concurso, Sarah Idan mostrou-se sempre muito feliz por estar a competir pelo título de Miss Universo 2017. "É uma honra ser a primeira mulher em mais de 40 anos a representar o meu país na Miss Universo. Estou muito, muito entusiasmada", escreveu a modelo de 27 anos no Facebook.

Mas foi na sua conta do Instagram que a representante do Iraque partilhou a fotografia com a Miss de Israel que tanto está a gerar polémica. "Paz e amor da miss Iraque e miss Israel", escreveu na legenda da imagem.



"Acordei com chamadas da minha família e da Organização da Miss Iraque desesperados", disse Sarah numa entrevista à CNN.

A representante do Iraque que sonha em ser cantora e possui também nacionalidade norte-americana revelou que já tinha recebido ameaças por aparecer em biquíni durante as etapas anteriores do concurso.

Questionada sobre a fotografia, Sarah Idan diz que vai manter a imagem e que não tem medo.