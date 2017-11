Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Selfie tirada na Coreia do Norte pode ser a mais perigosa do mundo

Turista britânico fotografou-se durante um desfile militar na Coreia do Norte com os dedos em forma de "V".

Por Catarina Figueiredo | 13:08

Esta fotografia, partilhada por um turista britânico, pode bem ser a "selfie mais perigosa do mundo". Pelo menos é a forma como está a ser apelidada nas redes sociais.



Daniel Dobson, de 33 anos, visitou Pyongyang, a capital da Coreia do Norte e tirou uma fotografia no mínimo arriscada, tendo em conta o contexto sócio-político que se vive no país asiático.



O homem tirou uma fotografia em Pyongyang em frente a um tanque de guerra, durante um desfile militar, com dois dedos de uma mão em forma de "V": um símbolo que para muitos representa a paz, mas que no Reino Unido, é visto como um gesto agressivo.



Foi no momento em que o armamento de guerra começou a desfilar pelas ruas de Pyongyang que Daniel Dobson tirou a fotografia, que pode ser interpretada como um insulto ao regime norte-coreano.



"Na altura não me passou pela cabeça que isto pudesse ofender alguém. Para mim este era o símbolo apropriado tendo em conta o contexto, porque eu queria representar a paz. Nunca quis ofender ninguém, muito menos alguém que tem tanques de guerra e autorização para o usar", explicou o turista ao jornal britânico The Mirror.



Daniel Dobson documentou toda a sua viagem à Coreia do Norte e partilhou os registos no seu canal de Youtube 'Ohh Danny Boy'.