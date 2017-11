Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sem-abrigo encontra cheque de 10 mil dólares e devolve-o

Elmer Alvarez disse que só queria "fazer a coisa certa".

16:59

Elmer Alvarez, um sem-abrigo, encontrou um cheque de 10 mil dólares - cerca de 8 mil e quinhentos euros - numa das ruas de Connecticut, nos Estados Unidos. O homem decidiu devolver o cheque com dinheiro ao dono e explicou que só queria "fazer a coisa certa", segundo conta o site informativo WTNH.



A mulher que tinha perdido o documento ainda não tinha dado pela falta do cheque quando recebeu uma chamada a avisar que este tinha sido encontrado. Roberta Hoskie encontrou-se com o homem e gravou o momento em direto no Facebook.



"Precisamos de mais pessoas como o Elmer. Ele é um rapaz com um coração de ouro. É fenomenal", disse a mulher.



Roberta ficou emocionada com a atitude e resolveu oferecer uma quantia de dinheiro, que não quis revelar, ao homem. Para agradecer, a mulher está também a tentar arranjar emprego e um apartamento para Elmer.