Sem-abrigo vai estudar para Universidade de Cambridge

Homem vai frequentar o curso de Literatura Inglesa.

17:24

Geoff Edwards, um britânico de 52 anos, passou a maior parte da vida a viver nas ruas de Cambridge, em Inglaterra. Agora, o sem-abrigo vai estudar Literatura Inglesa para uma das mais prestigiadas universidades do mundo.

"Ainda me estou a habituar à ideia", contou o britânico acerca da admissão na Universidade de Cambridge. Edwards teve uma infância modesta e uma juventude cercada de livros, no entanto, as perspetivas de emprego nunca forma as melhores, apesar do gosto pela literatura ter estado sempre presente na sua vida.

Segundo o jornal britânico Cambridge News, o sem-abrigo depois de passar por vários empregos, principalmente relacionados com a agricultura e com o campo, decidiu mudar-se para a cidade de Cambridge na esperança de encontrar melhores oportunidades de trabalho e de melhorar a sua vida.

O britânico não tinha casa, nem emprego, o que o levou a refugiar-se em casas desabitadas, ficando a viver nas ruas de Cambridge. "Senti-me muito isolado e angustiado. A única coisa que me dava força eram os meus livros, que fui colecionando", contou Edwards.

A revista Big Issue, promovida por instituições de caridade para ajudar a empregar pessoas sem-abrigo, reinseriu Edwards no mercado de trabalho. O homem vendia revistas e, através disso, conseguiu ver a sua "auto-estima recuperada" e voltou a pensar em estudar. Decidiu fazer os exames de admissão à faculdade e conseguiu obter resultados impressionantes.

Geoff Edwards conseguiu tornar-se aluno de uma das faculdades mais exigentes e reconhecidas no mundo académico. "É a primeira vez que estou orgulhoso de algo feito por mim", confessou o britânico. "Eu estava preocupado com a minha idade, mas estudar faz-me sentir jovem e eu gosto muito de estar ao pé de pessoas jovens", acrescentou.

As incríveis conquistas de Edwards foram reconhecidas pela CAVA, a Agência de Acesso Validado de Cambridge, que o distinguiu com um prémio de 'conquista académica excecional'. A cerimónia de entrega do galardão acontecerá no próximo mês.