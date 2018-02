Senado do Brasil aprova decreto de intervenção federal no Rio de Janeiro

Decreto tinha sido assinado pelo Presidente do país, Michel Temer, na última sexta-feira.

Por Lusa | 03:45

O Senado do Brasil aprovou na madrugada desta quarta-feira um decreto de intervenção federal na área de segurança pública do Rio de Janeiro, assinado pelo Presidente do país, Michel Temer, na última sexta-feira.

Na prática, o decreto entrega aos militares a tarefa de acabar com a onda de violência que atinge este estado. A votação na câmara alta parlamentar terminou com o placar de 55 votos a favor da intervenção e 13 votos contrários.

Agora, a medida passa a ter validade até 31 de dezembro e será publicado no "Diário Oficial da União".