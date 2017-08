George Glass aprovado como novo embaixador dos EUA em Portugal

Empresário do imobiliário foi nomeado por Trump, que viu confirmados nomes para NATO e R.U.

Por Lusa | 11:35

O Senado dos Estados Unidos aprovou esta sexta-feira várias nomeações do presidente Donald Trump, incluindo os candidatos a embaixador em Portugal, George Glass, e junto da Aliança Atlântica.



Os senadores validaram a nomeação de George Edward Glass como embaixador dos Estados Unidos em Portugal, um empresário do setor imobiliário que financiou campanhas eleitorais do Partido Republicano, em 2016.



Como embaixadora junto da Aliança Atlântica foi confirmada a ex-senadora republicana, Kay Bailey Hutchison, 73 anos, que representou o Estado do Texas durante duas décadas, até 2012.



No passado dia 20 de julho, durante uma audiência de apresentação, Hutchison disse que a "NATO não está obsoleta" e que os Estados Unidos vão respeitar os compromissos de defesa que mantém com os países membros da aliança, duas ideias que Donald Trump tinha posto em causa durante a campanha eleitoral, em 2016.



O Senado confirmou também um simpatizante do Partido Republicano para o cargo de embaixador no Reino Unido: Richard Wood Johnson IV, proprietário da equipa de futebol americano New York Jets e que também financiou a campanha de Trump, no ano passado.



Foram igualmente confirmados os novos embaixadores dos Estados Unidos em Itália, Argélia, Etiópia, Canadá, Guatemala, Peru, Costa Rica e Serra Leoa.



Por nomear continuam os postos de embaixador em Espanha, Argentina, Honduras, Paraguai e República Dominicana.