Senador John McCain tem cancro no cérebro

Republicano de 80 anos foi submetido a uma cirurgia na última sexta-feira.

O senador norte-americano John McCain, de 80 anos, foi diagnosticado com cancro no cérebro.

McCain foi submetido a uma cirurgia para remover um coágulo de sangue perto do olho esquerdo na passada sexta-feira, na Mayo Clinic, no estado do Arizona, nos Estados Unidos. No seguimento desta intervenção foi descoberto o tumor.

Após a intervenção cirúrgica, os médicos afirmaram que o senador está a reagir de forma positiva.



O antigo candidato à presidência dos Estados Unidos já sofreu, no passado, de cancro na pele.



O senador republicano é um dos maiores opositores de Donald Trump dentro do partido.