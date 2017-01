Senador sugere que mulheres anti-Trump são feias demais para serem molestadas

A mensagem que redistribuiu provocou um forte criticismo nas redes sociais e durante a manhã de hoje, Kintner fechou a sua conta no Twitter.



Em 2016, este senador pagou uma multa de mil dólares (929 euros) por uso indevido de propriedade do Estado, depois de ter admitido ter-se envolvido numa situação de masturbação mútua, em julho de 2015, com uma mulher através do serviço de conversa em linha, via vídeo, Skype.



Kintner deu conhecimento da transgressão à Polícia Estadual do Nebrasca, depois de a mulher o ter ameaçado de revelar o encontro, se ele não lhe pagasse 4.500 dólares.



A situação suscitou vários apelos para que se demitisse, incluindo dos principais dirigentes estaduais, como o próprio governador, o também republicano Pete Ricketts, mas Kintner recusou ceder à pressão pública.



Um senador republicano no Estado do Nebrasca, que teve cibersexo com uma mulher num computador estadual, está a ser novamente criticado por sugerir que as participantes em manifestações anti-Trump são feias demais para serem agredidas sexualmente.O senador Bill Kintner redistribuiu no domingo uma mensagem colocada na rede social Twitter pela personalidade conservadora Larry Elder que escarnecia três mulheres fotografadas com cartazes em que protestavam contra os comentários do Presidente norte-americano, Donald Trump, sobre tocar fisicamente as mulheres de forma imprópria.Em cima da foto, Elder escreveu: "senhoras, penso que estão seguras".