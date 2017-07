Senhorio confessa que invadiu casa de inquilinos para sexo

Foi ‘apanhado’ por câmara de videovigilância na cama do casal com outro homem.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 12:04

O senhorio de um apartamento em Colorado Springs, nos EUA, foi ‘apanhado’ a fazer sexo na cama dos inquilinos, depois de ter invadido a casa destes. O homem foi filmado por uma câmara de vigilância oculta, que registou todos os momentos em que Carlos Quijada-Lara se envolve com outro homem no quarto dos inquilinos.

Logan Pierce e Mikaela DiGiulio nem queriam acreditar quando, em setembro, viram as filmagens captadas pela câmara que tinham escondido no seu quarto. Os dois estavam a trabalhar, quando receberam um aviso no telemóvel de uma aplicação de segurança que têm instalada.

"Recebi a notificação a dizer que tinha sido detetado movimento no quarto e achei estranho, uma vez que ambos trabalhamos o dia todo. Quando abri a transmissão não acreditei que fosse real, achei que era um erro. Fechei a aplicação e voltei e abrir e lá estava", explica Logan.

Nas imagens, é possível ver que, no final, o parceiro de Carlos usa o vestido de noiva de Mikaela para se limpar os genitais. O senhorio negou todos os crimes mas, depois de ser confrontado com o vídeo, confessou tudo o que tinha feito.

Em tribunal, o homem deu-seagora como culpado de invasão de propriedade e vai ficar a conhecer a sua sentença em setembro. Carlos Quijada-Lara enfrenta uma pena de até quatro anos de prisão e o pagamento de uma multa de 150 mil euros.