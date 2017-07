Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Senhorio de Miguel Relvas preso na Lava Jato

Publicitário dirigiu campanhas do PSD em 2011 e 2015 e é o proprietário da casa do ex-ministro.

Por Ricardo Ramos | 01:30

O publicitário brasileiro André Gustavo Vieira da Silva, que dirigiu as campanhas eleitorais do PSD em 2011 e 2015 e é o proprietário da casa em Belém onde vive o ex-ministro-adjunto Miguel Relvas, foi ontem detido pela Polícia Federal brasileira no âmbito da Lava Jato.



André Gustavo foi preso juntamente com o irmão e sócio, António Carlos Vieira da Silva Júnior, e com o antigo diretor da Petrobras e do Banco do Brasil Aldemir Bendine. Os três são acusados de solicitar subornos de milhões à construtora Odebrecht.



Segundo as autoridades brasileiras, André Gustavo e Aldemir Bendine preparavam-se para viajar para Portugal quando foram detidos. O publicitário tinha voo marcado para ontem, enquanto o ex-diretor da Petrobras devia viajar hoje para Lisboa.



Aldemir Bendine é o principal visado na investigação. Enquanto diretor do Banco do Brasil entre 2009 e 2015 e, posteriormente, como diretor da Petrobras, é acusado de ter pedido pelo menos dois subornos de 4,6 milhões de euros e 815 mil euros à Odebrecht.



Já os dois irmãos, sócios na empresa Arcos Comunicação, são considerados os "operadores financeiros" do esquema e terá sido através deles que foram pagas as luvas a Bendine.



André Gustavo já tinha estado na mira da Lava Jato no ano passado por causa das suas ligações ao publicitário João Santana, que liderou as campanhas de Dilma Rousseff e Lula da Silva.