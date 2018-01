Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Separatistas acordam investir Puigdemont

Investidura será feita à distância, via Skype ou através de declaração lida por outro deputado.

Por Ricardo Ramos | 09:02

Os dois maiores partidos independentistas da Catalunha chegaram a acordo para investir Carles Puigdemont como presidente do próximo governo da Catalunha, e estudam agora a melhor forma de possibilitar a sua tomada de posse à distância, a partir de Bruxelas, uma vez que arrisca ser detido se regressar a Espanha.



O acordo foi firmado terça-feira à noite na capital belga, num encontro entre Puigdemont, líder do partido Juntos Pela Catalunha, e Marta Rovira, vice-presidente da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC). Os dois líderes discutiram várias possibilidades de investir Puigdemont à distância, incluindo através de videoconferência via Skype ou de uma declaração lida no Parlamento Catalão por outro deputado.



Nenhuma destas possibilidades está prevista no regulamento interno do Parlamento, o que obrigaria os partidos separatistas a alterá-lo. No entanto, para o fazerem precisam de ter maioria absoluta, que não têm devido à ausência de Puigdemont e dos outros ex-conselheiros refugiados em Bruxelas e dos três deputados eleitos que se encontram em prisão preventiva.



Fonte da ERC garantiu ontem que os serviços jurídicos do partido estão a analisar a melhor solução, mas há no campo separatista quem defenda que não é preciso alterar nada, já que a tomada de posse à distância não está prevista mas também não está expressamente proibida nos regulamentos.



Quem não está pelos ajustes são os partidos constitucionalistas, que apesar de estarem em minoria, garantem que não aceitarão que a lei seja contornada. É o caso do PP, que já avisou que não hesitará em recorrer aos tribunais para travar esta "nova ilegalidade" dos separatistas. Já a líder do Cidadãos, Inés Arrimadas, que foi a candidata mais votada nas eleições de dezembro, disse que a Catalunha "não pode ter um presidente holograma".



PORMENORES

CUP condiciona apoio

Os radicais da CUP condicionaram o apoio à investidura de Puigdemont à "continuação da construção da República" e consideraram "irresponsável" que JuntsxCat e ERC não tenham explicado "o conteúdo material do seu acordo".



Milhões desviados

A Justiça descobriu provas de que o governo liderado por Puigdemont desviou 3 milhões de euros de fundos do Estado para pagar o referendo separatista de outubro. As provas estavam nos papéis apreendidos quando iam ser incinerados pelos Mossos d’Esquadra.