Separatistas catalães falham acordo em Bruxelas

Delegação de deputados foi conhecer as propostas de Carles Puigdemont.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:39

A acabou sem acordo a reunião mantida este domingo, em Bruxelas, entre o ex-presidente catalão Carles Puigdemont e enviados da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) e do Juntos pela Catalunha (JxCat), plataforma de apoio a Puigdemont.



A delegação de deputados catalães viajou até à capital belga para apurar quais os planos de Puigdemont para contornar os obstáculos colocados pela Justiça espanhola à sua investidura na chefia de um novo governo.



A viagem foi realizada depois de na semana passada a ERC defender que a investidura "tem de ser efetiva" e não deve ter consequências penais onerosas para os partidos separatistas, vencedores das eleições de 21 de dezembro de 2017. Ou seja, a ERC quer uma solução que permita a formação imediata de um governo que leve ao levantamento da suspensão da autonomia imposta à Catalunha desde 28 de outubro de 2017, na sequência da declaração unilateral de independência.



Após os encontros, fontes da ERC afirmaram que as negociações "avançam de forma adequada" e garantiram que o empenho do partido em "chegar a um acordo e recuperar, quanto antes, as instituições, sempre foi, é e será total".



A proposta levada pela ERC até Bruxelas para obter esse acordo foi a avançada por Oriol Junqueras, líder do partido, de investir um presidente "simbólico e outro efetivo".



Puigdemont convocou os deputados do JxCat para um novo encontro, que deverá acontecer hoje.