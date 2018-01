Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Separatistas controlam órgãos do Parlamento da Catalunha

Partidos independentistas dominam Mesa e elegem deputado da ERC como presidente.

Por Ricardo Ramos | 09:03

Sem surpresas, os partidos independentistas asseguraram ontem o controlo da Mesa e da Presidência do Parlamento da Catalunha com a ajuda dos três deputados que se encontram em prisão preventiva e que foram autorizados a delegar o seu voto, apesar dos protestos do Cidadãos.



A sessão inaugural do novo Parlamento Autonómico ficou marcada pela polémica logo no arranque, com a decisão da Mesa de Idade, o órgão interino que gere os trabalhos até à eleição da nova Mesa, de autorizar que os três deputados presos - Oriol Junqueras, Jordi Sánchez e Joaquín Forn - pudessem delegar o seu voto, dando um total de 65 votos aos independentistas no hemiciclo. Inés Arrimadas, do Cidadãos, ainda protestou, lembrando que o regulamento interno do Parlamento apenas permite delegar o voto em caso de doença, licença paternal ou incapacidade prolongada, mas os três deputados da ERC que compunham a Mesa recusaram reconsiderar a decisão.



Com uma maioria garantida de 65 votos, os partidos separatistas (Juntos Pela Catalunha, ERC e CUP) elegeram então uma nova Mesa de maioria independentista e avançaram para a eleição do Presidente do Parlamento. Mais uma vez sem surpresas, Roger Torrent, da ERC, foi eleito com 65 votos, contra 56 de José María Espejo, do Cidadãos. Os oito deputados do En Comun Podem e um deputado não identificado do bloco constitucionalista - Cidadãos, PP e PSC - votaram em branco, impedindo aquilo que seria um ‘empate técnico’ entre os dois candidatos.



No discurso de tomada de posse, Torrent prometeu "ajudar a unir a sociedade catalã" e "trabalhar sem descanso para restituir as instituições". A Câmara tem agora duas semanas para dar posse ao próximo presidente do governo e os separatistas já garantiram que não renunciam a investir Carles Puigdemont, refugiado em Bruxelas.