Separatistas ficam detidos

Líderes catalães ficarão presos até depois do verão.

Por Francisco J. Gonçalves | 07:56

Fontes do Supremo Tribunal espanhol afirmam que os magistrados ponderam manter na prisão os líderes do processo separatista, entre eles o ex-vice-presidente catalão Oriol Junqueras e o ex-conselheiro do Interior Joaquim Forn. Esta revelação surge numa altura em que se agrava o impasse na eleição do novo presidente do governo catalão.



Além dos dois referidos, estão na prisão Jordi Cuixart, responsável da associação nacionalista Òmnium Cultural, e Jordi Sánchez, líder da Assembleia Nacional Catalã (ANC) e presumível alternativa ao ex-presidente Carles Puigdemont como candidato à chefia do governo.



Caso se confirme a intenção do tribunal, os detidos ficarão encarcerados até depois do verão, altura em que deverá ter início o julgamento por delitos de rebelião, sedição e conspiração no âmbito do processo que levou à declaração unilateral de independência, no final de outubro de 2017.