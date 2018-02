Será esta a melhor claque do mundo? 

'Exército' de cheerleaders norte-coreanas brilha nos Jogos Olímpicos de Inverno. Veja os vídeos.

Por José Carlos Marques | 17:26

A Coreia do Norte participa em conjunto com a vizinha do Sul nos Jogos Olímpicos de Inverno, em PyeongChang mas não nem por isso deixou de enviar o devido apoio moral. Um exército de 230 cheerleaders – mulheres que cantam, dançam e aplaudem os seus atletas – já começou a dar nas vistas nos Jogos Olímpicos.

Os fãs que assistiram ao jogo de hóquei no gelo entre a Coreia e a Suíça ficaram banzados com a prestação das raparigas norte-coranas, que cantaram e dançaram perfeitamente sincronizadas nas bancadas.

Pena que as atletas das duas coreias – a jogar juntas pela primeira vez - não tenham replicado tamanha perfeição, porque a Suíça ganhou, facilmente, por 8-0.











Danças, canções e palamas tomaram conta do pavilhão.





This is one of the wildest things I have ever witnessed with my own two eyes!! A North Korean cheer sqaud at the Olympics pic.twitter.com/ijJysVGLXf — Matt Stopera (@mattstopera) 10 de fevereiro de 2018







Sincronismo das norte-coreanas deixou fãos de hockey admirados.