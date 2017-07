Serra elétrica usada para exumar corpo de Salvador Dalí

Nova autópsia procura saber se Maria Pilar Abel é, ou não, herdeira legítima do artista surrealista.

Os investigadores que exumaram o corpo de Salvador Dali, a fim de provar ou não o parentesco com Maria Abel Pilar, revelaram que para cortar o corpo do artista, tiveram de usar uma serra elétrica.

Narcís Bardalet, que embalsamou o corpo de Dali depois da morte do artista, em 1989, ajudou na exumação, e ficou maravilhado por ver o famoso surrealista mais uma vez.

"O bigode continua intacto, com o efeito que ele sempre usou e gostava (…) é um milagre", afirmou Narcís à rádio catalã RAC1.

Dali foi enterrado numa construção subterrânea, por baixo do museu que o próprio desenhou para si mesmo, na cidade de Figueres, na Catalunha.

O corpo foi desenterrado para descobrir se a mulher de 61 anos, a cartomante Maria Pilar Abel é, ou não, legítima herdeira do artista.

Bardalet, à estação de rádio, descreve o momento em que viu o corpo de Dalí, dizendo que "a cara estava coberta por um lenço". "Para além do bigode, tinha também algum cabelo", acrescenta.

Ele contou ainda que o corpo de Dali se assemelhava a "uma múmia e estava rijo como madeira", acrescentando que foi tão difícil que os especialistas tiveram de usar uma serra elétrica, em vez de um bisturi, para coletar as amostras de osso.

Bardalet prevê ainda que "o bigode ficará intacto durante centenas de anos".

Assim que os últimos visitantes do museu saíram, a laje de pedra de 1,5 toneladas onde repousa a sepultura do surrealista foi levantada, para que os especialistas começassem a retirar o cabelo, as unhas, e dois ossos grandes.

A fim de proteger a privacidade do artista, foram proibidas gravações da exumação, pelos drones que sobrevoavam a cripta.

O ADN recuperado a partir dos restos de Dalí, serão comparados com as amostras de Maria Pilar Abel, que reivindica ser sua filha. A mulher diz que resultou de uma relação que o artista manteve em 1955.

Há dez anos que Abel procura provar o parentesco, dizendo que as parecenças físicas tão óbvias que "só me faltava o bigode".

A mulher disse que o segredo sempre foi abertamente falado entre a família, que sempre reconheceram que este seria o seu pai biológico.

A cartomante disse ao jornal espanhol El País que é fruto da relação de Salvador Dali e da mãe, empregada doméstica, e que já fez dois testes de paternidade, mas nunca chegou a saber o resultado.

Os resultados da paternidade saem a 18 de Setembro.

Segundo a lei espanhola, Abel seria herdeira de um quarto da fortuna de Dalí.

A Fundação de Salvador Dalí, que controla a propriedade lucrativa do artista, tinha procurado combater a exumação, apelando contra a decisão de um juíz, no mês passado. Contudo, sem sucesso.