Sessenta mil migrantes em risco devido ao frio

Apesar de já ter realojado alguns refugiados, o ministro grego da Imigração, Yannis Mouzalas, admitiu que muitos estão a viver em condições extremas, mas frisou que a situação piorou devido à queda de neve sem precedentes em todo o país."A situação é muito má", admitiu.

A União Europeia (UE) acusou o governo grego de não ter preparado atempadamente os campos de refugiados para enfrentarem o rigor do inverno. A onda de frio polar que assola a Europa atingiu também as ilhas gregas e deixou em risco cerca de 60 mil migrantes instalados em tendas."A situação é insustentável", frisou a porta-voz europeia, Natasha Bertaud. "Assegurar as condições adequadas de receção e gestão dos centros de refugiados é da exclusiva responsabilidade do governo grego".A Grécia, por seu lado, denuncia a "falta de solidariedade europeia" e o fracasso do sistema de quotas para a recolocação de migrantes.