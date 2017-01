Sessions nega apoio a grupos racistas

Os defensores de Kushner lembram que não vai integrar o governo.



O primeiro dia do questionário a Sessions acontece quando se debate se a nomeação de Jared Kushner, genro de Trump, para conselheiro na Casa Branca configura uma violação das regras contra o nepotismo. Uma lei de 1967 proíbe membros do governo de nomearem pessoas da família.Os defensores de Kushner lembram que não vai integrar o governo.

O senador Jeff Sessions, nomeado por Trump para o mais alto cargo do poder judicial, negou ontem, numa polémica e atribulada sessão de confirmação no Senado, ter tido laços com grupos racistas como o Ku Klux Klan (KKK). Garantiu ainda que se eximiria de participar num processo contra Hillary Clinton, pois considera "ter colocado em causa a objetividade do seu julgamento" ao se envolver na querela política sobre os emails da ex-secretária de Estado de Barack Obama.A sessão de confirmação, que continuará hoje, foi interrompida repetidamente por protestos de ativistas. Um deles, um negro, gritou: "Não a Trump! Não ao KKK!". Outra ativista, vestida de rosa, deu gargalhadas quando um senador republicano afirmou que Sessions sempre tratou todos os americanos por igual.Sessions, de 69 anos, futuro procurador-geral dos EUA, foi forçado por senadores democratas a responder a suspeitas de racismo, xenofobia, sexismo e homofobia. Em 1986, viu rejeitada a nomeação como juiz federal quando se soube que tinha proferido afirmações racistas.