Sete corpos mutilados encontrados dentro de táxi

O que achou desta notícia?







87.5% Muito insatisfeito

87.5%

6.2%

6.2%

6.3% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







87.5% Muito insatisfeito

87.5%

6.2%

6.2%

6.3% Muito satisfeito Outras 16 pessoas também já deram o seu contributo pub

Sete corpos, aparentemente decepados e com outros sinais de violência, foram encontrados dentro de um táxi, abandonado numa estância balnear, em Manzanillo, no México, revelaram as autoridades mexicanas.Citado pela agência France Press, o responsável pela polícia de Manzanillo, Carlos Heredia, afirmou que os corpos "foram mutilados, aparentemente decapitados, e uma das vítimas era uma mulher".A mesma fonte levanta a hipótese de serem vítimas de violência ligada à droga, uma vez que no para-brisas do táxi foi encontrada uma mensagem assinada pelo cartel de droga Jalisco Nueva Generacion, responsável por uma onda de assassinatos no estado de Colima, no qual se situa Manzanillo.