Pelo menos sete pessoas, incluindo três adolescentes, ficaram feridas num tiroteio no dia de Ano Novo em Miami, nos Estados Unidos, informou esta segunda-feira a polícia.



Segundo o jornal Miami Herald, a polícia disse que as vítimas estavam no exterior de uma casa cerca das 18:00 locais quando alguém abriu fogo a partir do interior de um carro.



A polícia disse que um dos feridos, de 17 anos, está em estado crítico.









As autoridades disseram que pode haver mais do que um suspeito.

