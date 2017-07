Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sete mil membros e apoiantes do Daesh permanecem no Iraque

Estima-se que na Síria existirá um contingente semelhante de militantes e apoiantes do grupo.

15:25

Responsáveis iraquianos estimaram esta sexta-feira que cerca de 7.000 membros do grupo 'jihadista' Daesh permanecem no Iraque após a queda de Mossul, onde há três anos o líder do movimento proclamou o estabelecimento do califado.



Três responsáveis dos serviços de informações e da defesa referiram ainda à agência noticiosa Associated Press (AP) que existirão 4.000 militantes e 3.000 apoiantes que eram empregados do Daesh e recebiam salários.



Na Síria, existirão outros 7.000 militantes do Daesh, e cerca de 5.000 apoiantes, acrescentaram.



Os responsáveis falaram sob a condição de anonimato porque não estão autorizados a emitir declarações aos 'media'.



Em 10 de julho, o primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, declarou a libertação de Mossul após nove meses de um conflito caracterizado por elevado grau de destruição.



O Daesh apoderou-se de Mossul no verão de 2014, quando assumiu o controlo da maior parte do norte e oeste do Iraque.



O grupo 'jihadista' declarou um califado e governou de acordo com uma estrita interpretação da lei islâmica e uma atitude implacável face aos seus opositores.



No entanto, dois dias após a libertação de Mossul, o comandante da coligação liderada pelos Estados no Iraque e Síria, general Stephen Townsend, afirmou que a batalha de Mossul não estava terminada e admitiu uma pausa para reagrupamento antes de desencadearem uma nova ofensiva contra o Daesh em Tal Afar e outros bastiões que permanecem sob controlo do grupo extremista no oeste do Iraque.



Na cidade de Raqqa, na Síria, a autoproclamada capital do Daeh, as milícias sírias apoiadas pelos EUA estão a apertar o cerco e a dirigirem-se para o centro da localidade.



Responsáveis oficiais já admitiram uma longa e dura batalha, ao calcularem que 2 mil militantes permanecem com as suas famílias e dezenas de milhares de civis no centro de Raqqa.