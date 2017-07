Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sete milhões votam em consulta popular na Venezuela

Enfermeira de 61 anos foi abatida a tiro enquanto esperava para votar em Caracas.

Por Marco Fonseca Pereira | 08:26

Mais de sete milhões de venezuelanos participaram na consulta popular convocada pela oposição contra a formação de uma assembleia constituinte, num dia marcado pela morte a tiro de uma enfermeira de 61 anos.



Segundo ativistas no terreno, Xiomara Escot morreu, e outras três pessoas ficaram feridas, quando um grupo de homens armados abriu fogo no bairro pobre de Catia, em Caracas, onde milhares de pessoas esperavam para votar no referendo.



"O dia foi manchado pela morte de uma mulher venezuelana que estava em protesto e a exercer os seus direitos", disse Freddy Guevara, vice-presidente da Assembleia Nacional.



O povo venezuelano votou em massa no referendo simbólico que visa travar o projeto do presidente Nicólas Maduro de criar uma Assembleia Constituinte, que será eleita no próximo dia 30, para rescrever a Constituição e assim reforçar o seu poder.



"Com 95% dos votos escrutinados, participaram 7 186 170 venezuelanos", informou Cecilia García Arocha, reitora da Universidade Central da Venezuela e membro da comissão que supervisionou o plebiscito.



A oposição já disse que a consulta popular será seguida por uma "hora zero", uma possível referência a novas ações contra Nicolás Maduro, que acusou o plebiscito convocado pela oposição de ser ilegal e "insignificante".



Convocada greve geral de 24 horas

A oposição venezuelana convocou ontem uma greve geral de 24 horas para quinta-feira, numa nova ação de protesto contra o governo de Nicolás Maduro.



O anúncio foi feito pelo deputado e vice-presidente do parlamento, Freddy Guevara, opositor do regime de Caracas.



Oposição apela a escalada de protestos

Os líderes da oposição apelaram ontem a uma escalada de protestos contra o governo, depois de milhões de venezuelanos terem participado no referendo simbólico contra a formação de uma Assembleia Constituinte.



"Neste momento, temos de escalar e aprofundar o movimento nas ruas", disse o presidente da Assembleia Nacional, Julio Borges, a uma rádio local.



Os protestos no país já fizeram pelo menos 93 mortos nos últimos três meses.



SAIBA MAIS

30

de julho é o dia em que Nicolás Maduro espera aprovar, através de eleições, a formação de uma Assembleia Constituinte com 545 membros e com poder para alterar a Constituição e dissolver instituições públicas.



Manifestações

Os protestos na Venezuela intensificaram-se quando o Supremo Tribunal decidiu assumir os poderes da Assembleia Nacional, dominada pela oposição de Maduro. O Supremo reverteu a decisão devido a uma forte condenação internacional.