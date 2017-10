Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sete mortos em queda de helicóptero da Força Aérea indiana

Causas do acidente não foram divulgadas.

08:24

A queda de um helicóptero da Força Aérea indiana numa área remota do país, que faz fronteira com a China, causou esta sexta-feira a morte das sete pessoas que seguiam a bordo, incluindo a tripulação, informou a polícia.



O helicóptero caiu na área montanhosa de Tawang, no estado de Arunachal Pradesh.



As causas do acidente não foram divulgadas no imediato.



A polícia disse que equipas do exército e policiais se deslocaram logo para a área montanhosa.