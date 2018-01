Sete soldados mortos em ataque do Boko Haram a base militar no Níger

Assaltantes destruíram ainda cinco veículos do Exército nigerino e levaram munições e víveres.

Pelo menos sete soldados morreram e dezenas ficaram feridos na quarta-feira num ataque a uma base militar atribuído ao grupo extremista Boko Haram no sudeste do Níger, perto da Nigéria, disseram fontes dos serviços de segurança.

"O ataque ocorreu na noite de quarta-feira na base militar de Toumour (a 15 quilómetros de Diffa), quando os assaltantes chegaram a bordo de veículos com as luzes apagadas procedentes da fronteira com a Nigéria e começaram a disparar com armas pesadas", disseram as fontes, que pediram o anonimato, citadas pela agência EFE.

Os assaltantes destruíram também cinco veículos do Exército nigerino e levaram munições e víveres.