Seul diz que míssil intercontinental norte-coreano não está totalmente desenvolvido

Coreia do Norte assegurou que míssil lançado é capaz de "atingir qualquer parte do mundo.

Por Lusa | 11.07.17

Os serviços secretos sul-coreanos acreditam que o míssil intercontinental lançado recentemente pela Coreia do Norte não está totalmente desenvolvido porque o país ainda não domina tecnologias essenciais, afirmou esta terça-feira um deputado em Seul.



Yi Wan-young, do Partido da Liberdade, que forma parte do comité parlamentar de inteligência, disse que os responsáveis máximos daqueles serviços (NIS) assumem que o projéctil norte-coreano ainda não pode reentrar correctamente na atmosfera e carece ainda de um sistema de orientação.



Estes dois sistemas são essenciais para que um míssil intercontinental possa atingir o alvo escolhido.



"Tendo em conta que a Coreia do Norte não tem instalações para testar tecnologia de reentrada, o NIS acredita que não consegue ainda dominar esta tecnologia", disse Yi, citado pela agência noticiosa sul-coreana Yonhap.



O deputado acrescentou que o domínio pleno deste sistema é necessário antes do desenvolvimento de elementos electrónicos de orientação do míssil, que são os que permitem alterar a trajectória para atingir o alvo.



A Coreia do Norte assegurou que o seu míssil intercontinental, lançado no passado 04 de julho, é capaz de "atingir qualquer parte do mundo", algo que Yi classificou de "alarido sem fundamento".



Pyongyang também afirmou que o projéctil pode transportar uma ogiva nuclear, algo que é questionado por vários especialistas que acreditam que o país ainda não é capaz de miniaturizar bombas atómicas.



O exército sul-coreano reconheceu a capacidade que o míssil parece ter para percorrer entre sete mil e oito mil quilómetros, o suficiente para alcançar os Estados Unidos.