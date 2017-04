Seul vai ter museu sobre violação dos direitos humanos na Coreia do Norte

A Coreia do Sul vai abrir um museu na capital, Seul, sobre a violação dos direitos humanos na Coreia do Norte, informou esta sexta-feira o Ministério de Unificação sul-coreano.



O centro, que será inaugurado em 2019, vai apresentar, através de documentos e fotografias, diferentes testemunhos e casos de violação dos direitos fundamentais pelo regime da família Kim nas últimas décadas.



A documentação exposta vai incluir relatos das experiências vividas por vários desertores antes de abandonarem a Coreia do Norte, explicou à agência Yonhap um porta-voz da Unificação.









A legislação estabeleceu a criação de uma agência do governo sul-coreano para investigar e documentar as questões sobre os direitos humanos na Coreia do Norte. O Ministério da Unificação, que atualmente estuda gerir diretamente o centro ou fazê-lo através de uma fundação específica, desenvolveu o projeto depois da aprovação de uma lei em setembro do ano passado.A legislação estabeleceu a criação de uma agência do governo sul-coreano para investigar e documentar as questões sobre os direitos humanos na Coreia do Norte. Violação sistemática dos direitos humanos



Um relatório da Comissão de Investigação da ONU sobre os direitos humanos no país publicado em 2014 informou sobre a violação sistemática destes direitos.



O relatório revela crimes contra a humanidade como "extermínio, homicídio, escravatura, desaparecimentos, execuções sumárias, torturas, violência sexual, abortos forçados, privação de alimentos, deslocamento forçado de populações e perseguições por motivos políticos, religiosos ou de género".



O relatório baseia-se nos testemunhos de 240 pessoas, incluindo 80 sobreviventes de campos de trabalho conhecidos como "kwanliso".



Pyongyang acusou os desertores e os governos de Seul e Washington de conspirarem para mentir sobre a situação no país.



Um relatório da Comissão de Investigação da ONU sobre os direitos humanos no país publicado em 2014 informou sobre a violação sistemática destes direitos.O relatório revela crimes contra a humanidade como "extermínio, homicídio, escravatura, desaparecimentos, execuções sumárias, torturas, violência sexual, abortos forçados, privação de alimentos, deslocamento forçado de populações e perseguições por motivos políticos, religiosos ou de género".O relatório baseia-se nos testemunhos de 240 pessoas, incluindo 80 sobreviventes de campos de trabalho conhecidos como "kwanliso".Pyongyang acusou os desertores e os governos de Seul e Washington de conspirarem para mentir sobre a situação no país.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito