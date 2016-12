Sexo oral e masturbação em rua movimentada

Foto The Sun

O que achou desta notícia?







51.5% Muito insatisfeito

51.5% 5.1%

5.1% 4.1%

4.1% 5.1%

5.1% 34.2% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







51.5% Muito insatisfeito

51.5% 5.1%

5.1% 4.1%

4.1% 5.1%

5.1% 34.2% Muito satisfeito Outras 392 pessoas também já deram o seu contributo pub

Um casal foi apanhado em flagrante a realizar atos sexuais numa rua movimentada de Londres no último fim de semana.O momento foi captado em vídeo por um empregado de um restaurante local, situado junto ao London Eye. Durante vários minutos, o homem fez sexo oral à mulher que depois acaba por masturbá-lo."Não queria acreditar. É uma das ruas avenidas mais movimentadas do país - mesmo às duas da manhã há pessoas a passar", comentou o responsável pela gravação do vídeo